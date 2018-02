Ligue 1, Lille-Psg 0-3: Emery sempre più primo

Nessun problema per il Paris Saint Germain che, nonostante una prestazione non irresistibile, trova la seconda vittoria consecutiva dopo la sconfitta a Lione e si sbarazza del Lille per 3-0: Berchiche-Neymar-Lo Celso firmano i tre punti con cui Emery sale a quota 62 punti dopo 24 giornate di Ligue 1 rafforzando il primato.



Il Psg si presenta al Pierre-Mauroy con Pastore mezz'ala e davanti la coppia Cavani-Neymar aiutata da Di Maria: la prima occasione è del brasiliano ma la più pericolosa è firmata Mendyl, bravo Areola. I parigini, un po' leziosi vicino alla porta, sbloccano in chiusura di primo tempo con il diagonale di Berchiche sul quale non è irresistibile Maignan ma i padroni di casa protestano per la posizione irregolare di Cavani.



Nella ripresa, dopo un tentativo di El Ghazi sventata da Areola, Neymar festeggia con due giorni di anticipo i 26 anni: dopo breve conciliabolo con Cavani trova l'angolino su calcio di punizione. Gol bello anche se Lo Celso all'87' fa anche meglio: delizioso il pallonetto di sinistro a scavalcare il portiere di casa, primo gol al Psg dell'argentino, servito da Diarra al debutto.