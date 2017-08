Ligue 1, Lille-Nantes 3-0: esordio da incubo per Ranieri

Il ritorno di Claudio Ranieri in Ligue 1 non ha avuto un grande impatto: nella prima giornata del campionato francese il suo Nantes ha perso 3-0 a Lille, che invece già mostra i primi segni della cura Bielsa. E pensare che la prima grande occasione è stata proprio degli ospiti, con Touré che si è visto deviare il tiro sulla traversa con un miracolo di Maignan e poi Nakoulma ha fallito il tap-in di testa da due passi.



Alla lunga il gioco spumeggiante dei padroni di casa, però, ha prevalso sul Nantes. Nel primo tempo il 4-4-2 di Ranieri tiene meglio il campo e le distanze anche se soffre gli scambi nello stretto del Lille, El Ghazi e Araujo sono spine nella difesa dei canarini. In apertura di ripresa il gol di Alonso scompensa gli equilibri, una mazzata dalla quale il Nantes non si riprende più. L'uno-due che affossa definitivamente Ranieri arriva tra il 67' e il 70': prima il rigore di de Preville per l'ingenuo fallo di Pallois su Malcuit poi il preciso destro di El Ghazi.