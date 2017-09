Ligue 1, Lille-Monaco 0-4, Falcao doppietta, Bielsa travolto

Un'altra figuraccia del Lille, un'altra doppietta di Falcao, un'altra prova convincente del Monaco. Finisce 4-0 per i campioni di Francia che dopo aver travolto lo Strasburgo fanno lo stesso anche con la squadra di Bielsa, alla quarta sconfitta in sei partite e ormai in piena crisi: la squadra del Principato aggancia così temporaneamente in vetta il Psg, a punteggio pieno e con una gara in meno.



Ad aprire le danze, a Lilla, ci pensa l'ex interista Stevan Jovetic, alla sua prima rete in Ligue 1: vero che lo serve inavvertitamente un avversario, ma la sua giocata è da campione vero, perché spalle alla porta trova il tempo di girarsi e calciare a rete con un gran destro dal limite sul secondo palo. È il 24' e sei minuti più tardi il Monaco mette già la gara in discesa trovando il raddoppio con Ghezzal su assist di Touré dalla destra.



Nella ripresa arriva il momento di Radamel Falcao, che senza Mbappé segna ancora più di prima: al 3' approfitta di una grande azione di Jorge sulla sinistra raccogliendo la respinta del portiere, al 28' è ancora Jorge a metterlo in condizione di trovare la porta conquistando il rigore del definitivo 4-0. Il colombiano sale così a quota 11 e stacca Messi (che ha una media migliore), diventando il giocatore più prolifico dei principali campionati europei.