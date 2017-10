Ligue 1, Lille-Marsiglia 0-1: Bielsa in bilico

Il "suo" Marsiglia potrebbe costare la panchina a El Loco Bielsa. Il Lille perde ancora nel posticipo dell'11esima giornata di Ligue 1 punito da un gol in avvio di Sanson e resta al penultimo posto della classifica con soltanto 6 punti a meno sei dalla zona salvezza. Un successo molto importante per la squadra di Rudi Garcia (che col Lille vinse a sorpresa il titolo del 2011), che grazie a questi tre punti supera in classifica il Nantes di Ranieri e sale al quarto posto ad una sola lunghezza dal Lione, vittorioso per 2-0 contro il fanalino di coda Metz nel pomeriggio (doppietta di Fekir).

Partita non certo divertente quella dello Stade Pierre-Mauroy, decisa da una dormita in avvio della difesa dei padroni di casa, che al sesto minuto capitola sugli sviluppi di una punizione dal limite dell'area lasciando tutto solo in mezzo all'area Sanson, che di destro non può sbagliare. Nella ripresa i padroni di casa giocano meglio e ci provano fino alla fine, ma anche se ai punti avrebbero meritato il pareggio (clamorosa doppia occasione nei minuti di recupero), pagano le troppe imprecisioni in fase di conclusione e di rifinitura. A fine partita Bielsa è scurissimo in volto, consapevole che quella di stasera potrebbe essere la sua ultima apparizione sulla panchina del Lille.