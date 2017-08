Ligue 1, Lille da record: 3 portieri contro lo Strasburgo

Come record non è particolarmente esaltante: Marcelo Bielsa, a Strasburgo, ha utilizzato tre portieri nella stessa partita. E alla fine il Lille ha finito per perdere. La colpa, ovviamente, non è "solo" dell'allenatore: il Loco è stato particolarmente sfortunato perché nei primi 20 minuti ha perso due giocatori per infortunio, prima Thiago Mendes, poi Malcuit. E al 38', prima dell'intervallo, ha deciso di sostituire anche Touré, particolarmente in difficoltà.



Forse avrebbe potuto pensarci un po' di più perché a quel punto il Lille aveva già finito i cambi. E al 63' si è ritrovato in dieci per l'espulsione del portiere Maignan, autore di un gesto folle con il pallone scagliato addosso a un avversario. Così Bielsa, dopo un conciliabolo con i suoi calciatori, ha fatto mettere i guanti al centravanti De Preville, che prima ha compiuto un miracolo in uscita, poi ha subito un gol "evitabile" da Martin.



Allora Bielsa ha cambiato ancora: l'attaccante serviva davanti per rimontare, in porta è andato il mediano Amadou che ha avuto subito l'opportunità di trasformarsi in eroe, ma non ha saputo opporsi al rigore di Lienard e all'88' ha subito il 3-0 su un tiro da fuori area (anche questo non irresistibile) da Grimm. Dopo il netto successo sul Nantes di Ranieri, per Bielsa un amaro ritorno alla realtà.