Ligue 1, Lilla-St. Etienne 1-1: De Preville risponde a Hamouma

Un punto a testa nell'anticipo della ventesima giornata di Ligue 1: Lille e Saint Etienne pareggiano 1-1, un risultato che fa più felici i padroni di casa che recuperano dopo essere stati in svantaggio e, soprattutto, non macchiano con una sconfitta il passaggio di consegne tra l'ex presidente Michel Seydoux e il nuovo Gerard Lopez. Prima del match piccolo scambio a centrocampo tra vecchio e nuovo proprietario, un degno saluto dei tifosi e dello stadio a chi ha saputo regalare uno storico scudetto (nel 2010-11, con Garcia in panchina) in 15 anni di presidenza e a chi promette nuovi sontuosi acquisti.



In campo, però, è Hamouma a rovinare l'inizio serata del Lille: grande sinistro poco dentro l'area che colpisce la traversa ed entra, dopo la bella discesa di Monnet-Paquet. I padroni di casa ci provano con Terriere e Soumaoro ma il Saint Etienne si salva con le parate di Moulin e il salvataggio sulla linea di Veretout. Nella ripresa arriva il meritato pari: De Preville, appena entrato, recupera palla, supera di suola Lemoine e scaglia un tremendo sinistro che vale l'1-1.



Il pareggio serve a poco ad entrambe le squadra, il Lille rimane a metà classifca mentre il St. Etienne non riesce ad avvicinare le posizioni che contano in ottica qualificazione europea.

