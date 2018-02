Ligue 1, Lilla-Lione

Finisce in pareggio la sfida "italiana" tra Nizza e Nantes, Balotelli contro Ranieri: un punto che serve poco a entrambe le squadre che fanno tutto nel primo tempo. Rossoneri in vantaggio dopo soli cinque minuti con la zampata da attaccante vero di Dante ma alla mezz'ora Burner interviene in modo scomposto su Girotto costringendo Turpin a fischiare il calcio di rigore che Sala segna. Poche occasioni per Balotelli, sostituito al 77' da Srarfi. Il Nantes torna sopra al Montpellier, passettino verso l'alto del Nizza al nono posto.