Ligue 1, la doppietta di Cavani ferma il Nizza: al Parco dei Principi finisce 2-2

Nel posticipo della 17.ma giornata di Ligue 1 termina 2-2 il big match tra Psg e Nizza. La capolista si porta sul 2-0 (gol di Cyprien al 32' e Pléa nel terzo di recupero della prima frazione) e sogna il colpo. Nella ripresa una doppietta di Cavani (46' e 60') impedisce alla capolista di fuggire. Il Monaco, distante un solo punto, ringrazia.



PSG-NIZZA 2-2 (CRONACA E TABELLINO)



La squadra di Emery parte fortissimo: al 7’ Kurzawa con un sinistro preciso costringe Cardinale a un difficile intervento, e sul corner seguente il colpo di testa di Thiago Silva è troppo centrale. I rossoneri, privi di Balotelli (l’ex Milan parte in panchina), faticano a uscire dalla propria metà campo e al 16’ rischiano ancora grosso. Di Maria non arriva per un soffio sul cross dello scatenato Kurzawa, che domina incontrastato lungo la fascia sinistra. Il Nizza resiste e al 32’ gela il Parco dei Principi: Cyprien supera Areola grazie a una punizione magistrale. I padroni di casa reagiscono rabbiosamente: Di Maria viene murato al momento della conclusione. La chance più clamorosa capita però a Cavani: il numero 9 strozza il tiro a tu per tu con Cardinale. L’undici di Favre non sta però a guardare: il destro di Cyprien sfiora il palo. E’ il preludio al raddoppio: Plea beffa Thiago Silva e Marquinhos e batte l’incolpevole Areola.



In avvio di ripresa il Psg accorcia le distanze: Aurier sfonda sulla destra e offre a Cavani un pallone da despositare semplicemente in rete. I campioni di Francia proseguono il forcing alla ricerca del pareggio e tuttavia la capolista in avanti è sempre insidiosa: Cyprien da posizione favorevole calcia alle stelle. Dal possibile 1-3 si passa al 2-2 al 60': Cavani, favorito da un'uscita errata di Cardinale, da due passi non sbaglia siglando la sua personale doppietta. Il centravanti potrebbe fare tris, dopo un pasticcio di Plèa su corner, ma conclude fuori. Al 74' Favre decide di inserire Balotelli per tentare il colpaccio. Sul fronte opposto Emery richiama in panchina Verratti per Ben Arfa. I cambi non modificano il corso del match: finisce 2-2.