Ligue 1: l'OM frena, il Lione torna secondo: pari Nantes

L'anti Psg non è il Marsiglia. La squadra di Garcia pareggia 1-1 sul campo del Montpellier nel posticipo della 16esima giornata e fallisce la chance di salire al secondo posto solitario raggiungendo Monaco e Lione a quota 32 punti, 9 in meno di Neymar e compagni. Partita divertente allo Stade de la Mosson, con le squadre che giocano a viso aperto e creano molte occasioni da gol: i padroni di casa passano in vantaggio alla mezz'ora con la semirovesciata di Sio che piega le mani a Mandanda, il pareggio lo firma Thauvin all'ultimo minuto della prima frazione trasformando un rigore quanto meno dubbio (per non dire inesistente) assegnato dall'arbitro Schneider. Nella ripresa la partita si mantiene aperta e in bilico fino all'ultimo, Sanson sfiora il gol da tre punti, Camara lo trova ma il direttore di gara annulla e al triplice fischio è 1-1.

Missione compiuta invece per il Lione, che vince e torna secondo in classifica a braccetto con il Monaco e la squadra di Rudi Garcia. L'Olympique passa 2-1 a Caen con i gol di Cornet, bravo a trovare la deviazione giusta dopo una mischia in area, e Diaz, protagonista di terrificante destro che si insacca sotto l'incrocio, inutile (ma bellissima) la rete dei padroni di casa con Santini.

Il Nantes riesce a recuperare il risultato a Saint Etienne ma non a completare la rimonta, un punto prezioso per Claudio Ranieri che rimane saldo al quinto posto in classifica. Nantes sotto verso la fine del primo tempo: il destro da 30 metri di Pajot è imprendibile per Ruffier ma gli ospiti non si arrendono e a metà ripresa acciuffano il pareggio. È Sala, il puntero di Ranieri, ad approfittare di un'incertezza dei centrali difensivi del Saint Etienne: Perrin tenta di rinviare ma fa sbattare il pallone sull'attaccante argentino, bravo a crederci ma anche fortunato visto che il rimpallo finisce in rete per il definitivo 1-1.