Ligue 1, l'arbitro riconosce l'errore e grazia Balotelli

Dopo le proteste dei media transalpini e dello stesso Nizza, la squalifica a Mario Balotelli per l'espulsione contro il Lorient è sulla via della cancellazione. Domenica l'attaccante rossonero ha ricevuto il primo cartellino giallo per essersi tolto la maglia dopo il gol del 2-1 e il secondo per un accenno di testata a Steven Moreira: due ammonizioni evitabili che però hanno portato al rosso. Un peccato, visto che il Nizza è primo in classifica anche grazie ai cinque gol segnati da Balotelli in tre partite di Ligue 1.



Olivier Thual, l'arbitro del match, ha ammesso davanti ai suoi superiori che il cartellino rosso è stato eccessivo: "Rivedendo la partita, ha riconosciuto di aver esagerato ad estrarre i gialli verso Balotelli e Moreira" ha detto il direttore tecnico dei fischietti francesi Pascal Garibian, aggiungendo: "Thual è disponibile a riferire la stessa cosa alla Commissione Disciplinare di giovedì". Tra qualche giorno ci sarà dunque la decisione ufficiale, ma sembra quasi scontato che Balotelli potrà giocare il 14 ottobre contro il Lione.

Una vittoria anche per giornali e quotidiani di Nizza, che avevano preso le difese dell'attaccante italiano. "Uno scandalo" si legge sull'edizione di lunedì del Nice Matin mentre secondo Radio Monte Carlo è stata "l'espulsione più ingiusta della storia del calcio".

VERRATTI: "SAPEVO SAREBBE RINATO"

Marco Verratti promuove Balotelli: "Mi fa piacere che abbia ancora segnato: è un patrimonio del calcio italiano, è ancora giovane e può dare molto alla Nazionale". Il centrocampista azzurro del Paris Saint Germain, al primo giorno di raduno dell'Italia in vista della partita di qualificazione ai Mondiali 2018 contro la Spagna ha parlato così di SuperMario: "Sapevo che in Francia sarebbe rinato. Certo, non bastano quattro o cinque partite, serve continuità. Spero la trovi a Nizza, perché un giocatore come lui può servire alla Nazionale".