Ligue 1, l'arbitro Chapron squalificato per tre mesi

Una punizione esemplare. La commissione disciplinare della Lega ha squalificato per sei mesi (tre con la condizionale) l'arbitro Chapron. Il fischietto era salito alla ribalta per quanto accaduto nel corso della sfida tra Nantes e Psg: il difensore dei canarini Diego Carlos lo aveva involontariamente urtato facendolo cadere e per tutta risposta il 45enne aveva rifilato un calcio da terra al giocatore prima di espellerlo nell'incredulità generale.



All'indomani dell'incredibile episodio la Federcalcio francese aveva sospeso a tempo indeterminato Chapron che si era pubblicamente scusato per l'accaduto ricevendo il "perdono" di Diego Carlos. Ora è arrivata la stangata che terrà lontano dai campi il direttore di gara per un po' di tempo.