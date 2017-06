Ligue 1, il Saint Etienne vince e si avvicina al Lione

Brutta sconfitta del Lione a Saint Etienne nel posticipo della ventitreesima giornata di Ligue 1, la squadra di Genesio perde partita e testa. Le reti di Monnet-Paquet e Hamouma certificano il terzo successo consecutivo di Galtier e la seconda del Lione, ora le due squadre sono quasi appaiate visto che l'Olympique ora ha un solo punto di vantaggio al quarto posto. Nel finale due espulsioni in due minuti, prima il doppio giallo a Ghezzal poi il rosso diretto all'obiettivo della Juventus Tolisso.



Rotondo successo del Tolosa contro l'Angers, la squadra di Dupraz rimane decima ma si stacca dal gruppetto composto da Lille, Montpellier e Nantes. Succede tutto nella ripresa, Delort apre le marcature dopo due minuti e Braithwaite mette la gara in discesa con il rigore al 56'. Trejo e Toivonen arrotondano nel finale lasciando l'Angers diciottesima a -1 dalla zona salvezza. Il Nancy vince a Nantes e supera in classifica la squadra di Conceiçao: decidono Dia e Cetout.