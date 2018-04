Ligue 1, il Rennes vola, crisi Bordeaux

Nella 30.a giornata di Ligue 1 colpo esterno del Rennes che si impone 2-0 sul campo del Bordeaux scavcalcando momentaneamente il Nantes di Ranieri al quinto posto in classifica. Per i rossoneri si tratta di un successo storico, il secondo in 29 gare in trasferta con il Bordeaux (l'ultimo risaliva al 2006). L'undici di Poyet non interrompe invece la striscia di partite senza tre punti (ora sono 5) e resta ferma in nona posizione a quota 37.



Dopo un primo tempo privo di emozioni gli ospiti passano al 49': Khazri ci prova da fuori, l'ex Costil pasticcia deviando sul palo e Sarr è il più lesto di tutti a insaccare in rete. I padroni di casa provano a reagire ma non crea occasioni da gol e così Gourcuff, entrato da un minuto, sigla il gol dell'ex (il primo stagionale) con un bel mancino in area rivale.



Perde terreno rispetto all'undici di Lamouchi il Montpellier, bloccato sul 2-2 dal Digione: Skhiri e Sio replicano a Said che però allo scadere beffa ancora Lecomte. Terminano in parità anche Amiens-Troyes (1-1) e Tolosa-Strasburgo (2-2). Infine l'Angers regola 3-0 il Caen.