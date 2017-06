Ligue 1: il Psg risponde al Nizza ed è secondo, Gomis stende il Metz

Nel posticipo della nona giornata il Marsiglia, trascinato dal gol nel rpimo tempo del solito Gomis, stende 1-0 il Metz al Velodrome e sale a quota 12 punti in classifica, un punto alle spalle di Lione, Angers, St. Etienne e dello stesso Metz.

Domenica pomeriggio il Bordeaux strappa un punto importante al Rennes pareggiando 1-1 in trasferta: Pallois risponde all'autorete di Contento. Stesso risultato anche tra Saint Etienne e Dijon, con i Verts che trovano il pari allo scadere, grazie al rigore di Roux.

Nella 9.a giornata di Ligue 1 il Guingamp batte 1-0 il Lille e sale al quinto posto in classifica. Decide la rete di Privat al 32’ (conclusione di sinistro) su assist di Briand. Sorride anche l'Angers (ora a quota 13 in classifica) contro il Bastia: Diedhiou rompe l’equilibrio al 26’ prima dell'1-1 firmato da Bifouma al 45'. Al 56’ Diedhiou trova ancora il gol sfruttando nel migliore dei modi il passaggio di Toko Ekambi. Il Nantes passa 2-1 sul campo del Lorient. Bammou sblocca il match al 42’ e Gillet raddoppia al 72'. All'80' Hamel accorcia. Il Montpellier supera 3-2 il Caen e lo raggiunge a 10 punti al termine di un match ricco di emozioni. L’inizio è scoppiettante. Ninga segna dopo soli 3 minuti di gioco con un tiro di destro ma all’8’ Yahia pareggia di testa per i rossoblu. Mounie sigla il nuovo vantaggio per i suoi al 65’ e 4' più tardi Santini riporta la sfida in parità. Ninga fissa al al 77' il risultato sul definitivo 3-2.

NANCY-PSG 1-2

Il Psg risponde al Nizza, vince 2-1 sul campo del Nancy e si porta a 4 lunghezze di distanza dalla capolista a 19 punti a parimerito con il Monaco, sconfitto 3-1 a Tolosa.

La squadra di Emery è costretta a vincere per non perdere contatto con la testa della classifica e parte fortissimo: al quarto d'ora Lucas sblocca la partita, tre minuti più tardi Cavani mette già il risultato in ghiaccio sfruttando un clamoroso errore della retroguardia di casa e beffando il portiere con un delizioso pallonetto. Ci si aspetta una partita in discesa per i parigini, che nel primo tempo creano diverse occasioni ma non sono cinici in zona gol e sprecano tantissimo andando al riposo in vantaggio di due reti.

Nella ripresa Cavani e compagni tirano un po' i remi in barca e cercano di gestire il risultato, ma il Nancy prende coraggio e dieci minuti dopo l'inizio del secondo tempo accorcia le distanze con Diarra, ben servito da Pedretti. Il gol subito mette paura al Psg, che continua a macinare gioco ma rischia anche più di una volta di subire il pareggio. A dieci dal termine proteste del pubblico di casa per un presunto rigore negato al Nancy, la squadra di Emery regge fino al triplice fischio e mette pressione a Balotelli e compagni.

Domenica prossima i rossoneri saranno impegnati sul campo del Metz, mentre i parigini ospiteranno il Marsiglia al Parco dei Principi.