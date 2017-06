Ligue 1, il Psg passa a fatica a Bastia. Decide Kurzawa

Esordio ok per il nuovo Psg di Emery. I campioni di Francia vincono 1-0 a Bastia nella prima giornata della Ligue 1, trasmessa in esclusiva su Premium Sport. I parigini faticano più del previsto e riescono ad avere la meglio sui rivali soltanto al 74' con Kurzawa. Partenza complicata per il Monaco che rimonta due reti al Guingamp salvandosi a sei minuti dal 90'. Nessun problema invece per Lione trascinato da Lacazette, autore di una tripletta sul campo del Nancy. Il Bordeaux di Menez (entrato al 73') batte 3-2 il St. Etienne, rischiando nel finale dopo essere stato in vantaggio di tre gol.

Bene il Caen (3-2 sul Lorient). Con il medesimo risultato il Metz supera il Lille. Primo turno positivo per il Nantes (1-0 sul neopromosso Digione). Di misura anche i successi di Montpellier e Nizza rispettivamente contro Angers e Rennes. Marsiglia-Tolosa finisce 0-0.