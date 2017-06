Ligue 1, il Psg non si rialza: il St. Etienne pareggia al 93'

Nell'anticipo della 4.a giornata di Ligue 1 il Psg dimostra di non essere ancora guarito pareggiando 1-1 in casa con il St.Etienne. 1 punto in 2 partite per la formazione di Emery che prima della sosta per le nazionali aveva perso 3-1 contro il Monaco. Al Parco dei Principi i campioni di Francia soffrono nella prima frazione ma nella ripresa passano in vantaggio al 67'. Segna Lucas su rigore, concesso per fallo su Matuidi. I padroni di casa non riescono a chiudere il match e al 93' arriva il pari di Beric (destro ravvicinato). Il Psg esce dal campo tra i sonori fischi dei propri tifosi.