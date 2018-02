Ligue 1, il Psg è salvo: scatta il riscatto di Mbappé dal Monaco

Una vittoria da 145 milioni. Non stiamo parlando di qualche ricchissima lotteria, ma del successo del Psg contro lo Strasburgo nell'ultimo turno di Ligue 1. Con il 5-2 rifilato alla prima formazione in grado di batterla quest'anno, la squadra di Emery ha infatti conquistato la matematica salvezza e quindi dovrà versare al Monaco 145 milioni.

A tanto ammonta infatti (più 35 milioni di bonus da maturare) la cifra pattuita la scorsa estate per il passaggio sotto la Torre Eiffel di Kylian Mbappé, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto per aggirare le regole del Fair Play Finanziario.

"Mbappé diventerà un giocatore a tutti gli effetti del Psg se il club francese eviterà la retrocessione" recita infatti una curiosa clausola presente nel contratto dell'attaccante francese. Niente male come regalo per la salvezza...