Ligue 1, il Psg è inarrestabile. 3-0 al Metz, in gol Verratti

Il Psg non sbaglia nella 2.a giornata di Ligue 1, trasmessa in esclusiva su Premium Sport. La squadra di Emery travolge 3-0 il Metz al Parco dei Principi dimostrando di avere ancora fame di vittorie. I campioni di Francia sbloccano la partita nella ripresa grazie a Lucas, bravo a sfruttare l'assist di Aurier al 52'. Il raddoppio porta la firma di Kurzawa al 67' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il tris è di Marco Verratti. Il Psg guadagna così la vetta della classifica a punteggio pieno con Lione e Nizza.

L'undici di Genesio batte 2-0 in casa il Caen. Grande protagonista è Lacazette, autore delle due reti su calcio di rigore al 31' e al 96'. Il Nizza raggiunge quota 6 con la rete di Plea che al 4' piega l'Angers. Prima affermazione per il Monaco (1-0 a Nantes). Successo di misura anche per il Lille: il neopromosso Digione cade nel finale. Tutto facile per il Bastia (3-0 a Lorient) e per il Tolosa (4-1 sul Bordeaux). Sorridono il Rennes (2-0 al Nancy), il Guingamp (2-1 sul Marsiglia) e il St. Etienne (3-1 con il Montpellier).