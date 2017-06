Ligue 1, il Psg cade 3-1 con il Monaco e dice addio alla vetta

La caduta degli dei. Nel posticipo della 3.a giornata di Ligue 1, trasmessa in esclusiva su Premium Sport, i campioni di Francia del Psg perdono 3-1 con il Monaco e dicono così addio alla vetta della classifica. A Montecarlo la formazione di Jardim passa in vantaggio già al 13' grazie al destro di Moutinho. Al 45' arriva il raddoppio di Fabinho su calcio di rigore, concesso per fallo di David Luiz su Jemerson. Cavani riapre il match al 63' sfruttando di testa la sponda di Aurier. Ma a chiudere definitvamente i conti è lo stesso Aurier che all'80' devia involontariamente nella propria porta su cross di Sidibè. Con questi tre punti il Monaco vola al primo posto insieme a Nizza e Guingamp.

L'altra sopresa del terzo turno è il tonfo del Lione. La squadra di Genesio crolla 4-2 con il neopromosso Digione. Oltre al danno la beffa perchè l'Olympique deve far fronte anche all'infortunio di Lacazette, costretto ad uscire per un problema al ginocchio sinistro. Il Guingamp approfitta dello stop delle due big vincendo 2-0 a Nancy e affiancando il Nizza (1-1 casalingo contro il Lille) e il Monaco a quota 7. Successo di misura del Bordeaux sul Nantes (1-0) mentre il Caen si impone 2-0 sul Bastia. Stesso punteggio nelle sfide Metz-Angers e Marsiglia-Lorient (primi 3 punti in campionato per la formazione di Frank Passi). Montpellier-Rennes termina 1-1. Pareggio (0-0) anche tra St Etienne e Tolosa.