Ligue 1, il Nizza vince e torna in testa: Marsiglia, Garcia esulta grazie a Rolando

Anche privo dello squalificato Balotelli (a San Siro per vedere il derby), il Nizza vince 1-0 sul campo del Saint Etienne e torna in solitaria in testa alla classifica di Ligue 1 con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici Psg e Monaco dopo 12 giornate. I rossoneri giocano meglio dell'avversario, ma nel primo tempo non riescono a sfondare il muro difensivo dei padroni di casa. A decidere il match è il gol di Eysseric al quarto d'ora della ripresa. Nel prossimo turno SuperMario e compagni ospiteranno il Bastia, mentre il Psg sarà impegnato sul campo del Lione.

Rudi Garcia trova la prima vittoria in Ligue 1 (per ora l'unico successo risaliva alla Coupe de la Ligue) da quando è sulla panchina del Marsiglia: dopo due pareggi e la pesante sconfitta dell'ultimo turno a Montpellier, l'Olympique batte 1-0 il Caen nel posticipo della tredicesima giornata del campionato francese. I tre punti arrivano grazie al colpo di testa vincente di Rolando all'81': l'ex interista approfitta di un avversario a terra per appoggiare in rete il preciso cross di Gomis. Con questa vittoria il Marsiglia sale a 17 punti, aggancia il Metz all'undicesimo posto ma rimane ancora distante dalla vetta della classifica, lontana 12 punti.