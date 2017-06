Ligue 1, il Nizza vince e accorcia: Lione, occasione sprecata

Il Nizza torna a vincere e, approfittando dello stop di Monaco e Psg impegnate nella finale di Coupe de la Ligue (guarda gli highlights), sale a meno quattro dalla vetta della classifica. Partita complicatissima per i rossoneri quella contro il Bordeaux, che conferma l'ottimo momento di forma andando in vantaggio dopo neanche dieci minuti con Laborde, bravo a sfruttare una leggerezza difensiva di Dante. La reazione dei padroni di casa è affidata a Souquet, che dopo aver colpito un palo da corner, si guadagna il rigore (molto contestato) che Mario Balotelli trasforma con freddezza.

La partita è molto divertente, con occasioni da entrambe le parti, nel finale di primo tempo ancora Supermario protagonista col passaggio che innesca il destro micidiale di Eysseric, che fa 2-1 e manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa gli ospiti alzano gradualmente il ritmo alla ricerca del gol del pari, ma Kamano vive una serata disastrosa e prima sbaglia in modo incredibile a porta vuota a meno di un passo dalla linea di porta e poi calcia alle stelle dal limite dell'area piccola con Cardinale già sdraiato in terra. Nonostante le (tante) occasioni per il Bordeaux, la squadra di Favre resiste, consolida il terzo posto e torna a festeggiare una vittoria dopo due pareggi consecutivi.

Il Lione di Genesio non approfitta del mezzo passo falso del Marsiglia con il Digione e si fa fermare sull'1-1 sul campo del Rennes nonostante abbia giocato 11 contro 10 per quasi tutta la gara per l'espulsione al quarto minuto di Bensebaini. Che non fosse una giornata positiva per il Lione si capisce subito dopo il rosso al giuocatore dei padroni di casa, cioè quando Lacazette si fa respingere il rigore.

Il gol del vantaggio arriva comunque a inizio ripresa grazie a Cornet, che segna di sinistro e sembra poter aprire la goleada degli ospiti, che invece si addormentano e subiscono il ritorno dei rossoneri, che prima trovano il pari con Mubele e poi nel finale rischiano addirittura di vincerla.

Nelle altre gare della giornata vittoria fondamentale in chiave salvezze per il Lorient, che batte 1-0 il Caen, abbandona l'ultimo posto in classifica e accorcia a un solo punto di distanza sul Digione quartultimo. Successi di misura anche per il Tolosa 1-0 sul campo del Montpellier e del Nantes 2-1 sull'Angers.

Nizza-Bordeaux: frittata di Dante, Labrode ne approfitta

Nizza-Bordeaux: Eysseric, destro micidiale da fuori