Ligue 1: il Nizza pareggia in casa, super-Cavani lancia il Psg

Senza Balotelli, il Nizza fatica in casa contro il Bastia e non va oltre l'1-1. Un pareggio che comunque aiuta i rossoneri a tornare in testa alla Ligue 1 dopo quattordici partite, con un punto di vantaggio su Monaco e Paris Saint Germain. Il Nizza passa in vantaggio dopo undici minuti con Plea, al settimo gol in campionato, ma viene raggiunto da Crivelli al 60'. Vano il forcing rossonero finale, incredibile l'errore all'87' di Plea che dribbla Leca ma, a porta vuota, spedisce il pallone sulla traversa.



Non molla il Psg, che ritorna secondo a 32 punti con il Monaco grazie alla vittoria per 2-1 in casa del Lione. E' una doppietta di Cavani, capocannoniere con dodici reti, a portare i tre punti ad Emery: l'uruguaiano trasforma dal dischetto la punizione per il fallo fischiato su Thiago Motta e nel finale cancella il momentaneo pari di Valbuena, portando i parigini alla quarta vittoria consecutiva.



Nell'altra partita, l'Angers perde in casa con il Saint Etienne. Al 12' Diedhiou sbaglia un rigore per i padroni di casa, che comunque passano con Pepe sei minuti più tardi. Nella ripresa il Saint Etienne ribalta il risultato tra il 59' e il 78' con Florentin Pogba (il fratello di Paul) e Tannane.