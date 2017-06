Ligue 1, il Nizza di Balotelli sconfitto 1-0 dal Caen: il Monaco a -3

Il Nizza cade 1-0 sul campo del Caen (decide la rete realizzata su rigore da Santini su rigore al 42') nella dodicesima giornata di Ligue 1 e vede pericolosamente avvicinarsi le inseguitrici. Si tratta della prima sconfitta stagionale per la squadra di Balotelli: l'attaccante italiano è andato vicino a gol colpendo il palo al 59'. Adesso i rossoneri hanno solo 3 punti di vantaggio sul Monaco. Niente reti tra Metz e Saint Etienne.



LE PARTITE DI SABATO

Monaco a dir poco travolgente nella gara delle 17 del sabato di Ligue 1. I monegaschi sotterrano con un tennistico 6-0 il Nancy davanti al proprio pubblico e accorciano le distanze dalla capolista Nizza portandosi a meno tre da Balotelli e compagni. Gara mai in discussione allo Stade Louis II, con i biancorossi che si portano subito sul 2-0 grazie alla doppietta del rinato Tigre Falcao (4 gol in 4 giorni per lui), che a inizio ripresa è altruista e lascia il rigore del 3-0 a Mbappe. Partita finita e risultato in ghiaccio, ma Lamar e compagni non si fermano e nel finale arrotondano il risultato con le reti di Carrillo (doppietta) e Fabinho.



Nelle altre gare del sabato sera: il Tolosa si fa raggiungere dal Nantes allo scadere e perde un'ottima occasione per balzare al quarto posto. Al 91' Stepinski risponde a Braitwaite: 1-1 il risultato finale. In chiave zona Europa, importante il secondo successo consecutivo del Lione. Gli uomini di Genesio piegano 2-1 il Bastia, grazie a un rigore di Lacazette, arrivato al decimo centro in campionato, e all'autorete di Bengtsson. Pari all'OL in classifica c'è il Bordeaux, bravo a battere 2-1 il Lorient al Matmut-Atlantique: decisive le reti di Kamano e Rolan. Bene anche l'Angers, che supera 1-0 il Lille (Diedhiou). Spettacolo al Gaston-Gérard: Dijon-Guingamp si chiude sul 3-3.

L'anticipo

La Ligue 1 torna in campo prima della sosta per la dodicesima giornata in esclusiva su Premium Sport e nell'anticipo del venerdì sera registra il primo ko di Rudi Garcia da quando è alla guida del Marsiglia. L'OM perde infatti 3-1 il derby del sud sul campo del Montpellier e viene raggiunto in classifica a quota 14 proprio dalla squadra di Boudebouz, che dopo la doppietta segnata al Monaco realizza altri due gol e già nel primo tempo indirizza la gara dello Stade de la Mosson, con il Marsiglia che nei primi 45' non riesce a fare nemmeno un tiro in porta. Meglio nella ripresa la squadra di Garcia, che crea qualche occasione e accorcia le distanze grazie al talento di Thauvin che propizia l'autorete di Pionnier, ma è troppo fragile in difesa e viene punita in ripartenza da Mounie, che all'ora di gioco chiude di fatto i conti. Solo due punti in tre partite per l'ex allenatore giallorosso da quando è alla guida dei marsigliesi, serve una scossa subito.