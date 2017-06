Ligue 1, il Nizza batte 1-0 il Lorient e va a -3 dalla vetta

Mario Balotelli sta perdendo l'ennesima occasione della sua vita, il Nizza ha sfruttato praticamente l'unica che gli è capitata: mentre l'azzurro si fa espellere al 68' della sfida con il Lorient rischiando di inguaiare la sua squadra, i rossoneri la spuntano 1-0 grazie a una rete di Cyprien e si portano a così a -3 dal Monaco, tornando in corsa per la lotta scudetto. Lucien Favre, però, non può essere soddisfatto dal punto di vista del gioco: il gol partita arriva al 22' anche per demerito del portiere avversario, mentre i padroni di casa sfiorano il pari prima con Moukandjo e poi con Marveaux. Nella ripresa il protagonista assoluto è Cardinale, prima su un colpo di testa di Touré, poi, in 10 contro 11 dopo l'espulsione di Balo, salvando altre due volte la porta del Nizza su Waris.



MARSIGLIA OK - Clinton N'Jie ha il nome di uno che conta: magari non sarà mai presidente, di certo può diventare presto un idolo dei tifosi del Marsiglia. L'ultima volta che aveva messo piede in campo prima di partire per la Coppa d'Africa aveva giocato un minuto: gli era bastato per segnare il gol della vittoria al Bastia. Stavolta, schierato titolare da Garcia al centro dell'attacco al posto di Gomis, il camerunense sblocca la difficile partita contro il Rennes con un gran destro al volo. Finisce 2-0 perchè qualche minuto dopo Thauvin regala un'altra preziosissima perla e l'ex tecnico della Roma prende una boccata d'ossigeno dopo il k.o. con il Nantes. Il Marsiglia è stato imbrigliato nei primi 45 minuti dai bretoni che hanno badato soprattutto a non prenderle. L'unico in grado di scardinarne il muro è sembrato Payet, poco fortunato, però, nelle conclusioni. Da lui, però, è partita l'azione dell'1-0, con un rimpallo che poi ha favorito il tiro vincente di N'Jie. Dopo il 2-0 l'OM ha badato soprattutto a controllare portando a casa tre punti che lo lasciano in corsa per l'Europa League.