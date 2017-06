Ligue 1: il Nantes si aggrappa a Stepinski, l'erede di Lewandowski e Milik

La stagione del Nantes fatica a decollare: dopo 8 giornate di Ligue 1, i Canaris si trovano in piena zona salvezza, avendo collezionato solo 8 punti. Prima della sosta, però, potrebbe essere arrivata la svolta, grazie alla vittoria sul Bastia. A decidere il match, ci ha pensato Mariusz Stepinski, l'ultima grande speranza del calcio polacco. L'attaccante classe 1995 è stato acquistato dal club francese, nel corso dell'ultima estate, per una cifra vicina ai 2 milioni di euro.



La rete realizzata contro i corsi è la seconda in 5 presenze per Stepinski, capace, nella stagione 2015-16, di segnare 15 gol nella massima serie polacca con la maglia del Ruch Chorzow. Dopo un'esperienza poco fortunata in Germania col Norimberga, il giovane del Nantes sembra pronto a dire la sua in Europa. A 21 anni, è già nel giro della nazionale maggiore: il ct Adam Nawalka lo ha convocato a EURO 2016. Visto il ruolo, in molti lo paragonano a Lewandowski, ma probabilmente assomiglia di più all'azzurro Milik. Quel che è certo è che il suo repertorio vanta una grande varietà di colpi. Tenetelo d'occhio, saprà conquistarvi.

Matteo Palmigiano