Ligue 1, il Nantes piega il Monaco. Marsiglia al 2° posto

Nel turno infrasettimanale di Ligue 1 (15.a giornata) il Monaco, dopo il ko in casa con il Psg, cade anche sul campo del Nantes di Ranieri. I Canarini si fanno decisamente preferire ai campioni di Francia, tenuti in piedi da un grande Subasic, miracoloso nel deviare in angolo il destro di Thomasson diretto all'angolino. Nel secondo tempo i monegaschi cercano di aumentare i ritmi presentandosi con una certa pericolosità dalle parti di Tatarusanu: Glik di testa non inquadra la porta. E' un fuoco di paglia perché i gialloverdi dominano in mezzo al campo surclassando i rivali in intensità: Subasic si oppone alla botta di Dubois e nel finale Diego Carlos colpisce la traversa (colpo di testa). Quando lo 0-0 sembra scritto il potente sinistro di Lucas Lima al 92' fa esplodere la Beaujoire. Ranieri vola a quota 26.



Al secondo posto a quota 31 adesso c'è così il Marsiglia di Garcia, vittorioso per 3-0 a Metz. Il solito Thauvin porta avanti i suoi al 18' con uno splendido sinistro a giro dopo aver rubato il pallone a Basin sulla linea laterale. Il numero 26 è protagonista anche in occasione del raddoppio al 36': è infatti suo l'assist per Luiz Gustavo che non sbaglia a tu per tu con Kawashima. I biancocelesti insistono e graziano i Granata sprecando diverse facili opportunità sotto rete fino al 71' quando Ocampos è freddo da posizione ravvicinata sul passaggio di Sakai.



Inaspettato ko del Lione, battuto 2-1 in casa dal Lille (prima sconfitta interna stagionale). Al 21' Thiago Mendes gela il Groupama Stadium grazie a un mancino che non lascia scampo ad Antonhy Lopes interrompendo una lunga imbattibilità (19 ottobre contro l'Everton in Europa League). Il pari dei padroni di casa arriva al 36': Mariano Diaz approfitta di una sciagurata uscita di Miagnan per agguantare di testa i rivali (cross di Ndombele). La gioia della squadra di Genesio dura solo 4': Ponce capitalizza con un imperioso stacco aereo l'invito di Malcuit. Al 57' l'OL ha la possibilità di sistemare i conti ma Maignan para il penalty di Fekir riscattando il precedente errore. Il Lione prova in tutti i modi a rimediare ma i mastini resistono agli assalti e conquistano una vittoria fondamentale in chiave salvezza.



Dopo il fragoroso tonfo con il Lione il Nizza si riscatta espugnando 2-1 Tolosa. I rossoneri vanno sotto dopo soli 3': Delort soprende gli avversari insaccando da due passi sul traversone di Blin dalla sinistra. L'undici di Favre non riesce a reagire e al 40' vede complicarsi ulteriormente il match: Dante viene spulso dall'arbitro Hamel per doppia ammonizione. A inizio ripresa la situazione sembra precipitare quando Le Manchard commette fallo di mano in area provocando un rigore: Walter Benitez salva gli Aquilotti respingendo il tiro di Durmaz. Nel finale il Nizza cerca il disperato assalto ed è premiato al 79': Amian (espulso) atterra Souquet in area e dagli 11 metri Balotelli pareggia. In pieno recupero, al 91', Srarfi ribalta il risultato con un destro al volo su lancio millimetrico di Saint-Maximin. Successo in trasferta con lo stesso punteggio il Rennes ad Angers mentre termina 0-0 Guingamp-Montpellier.