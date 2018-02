Ligue 1, Il Nantes non si riscatta: soltanto 2-2 con il Lille

Il Nantes di Ranieri non riesce a riscattarsi completamente dopo il ko contro il Caen. I gialloverdi nella 25.a giornata di Ligue 1 non vanno oltre il 2-2 casalingo contro il Lille e si portano al quinto posto in solitaria ma con un solo punto di vantaggio sul Montpellier.



I Canarini sbloccano il match al 16': Sala non lascia scampo di destro a Maignan (assist di Thomasson) e vengono raggiunti al 68' dal colpo di testa di Mothiba su calcio d'angolo. Tre minuti più tardi ancora Sala firma il nuovo sorpasso saltando più in alto di tutti sfruttando il traversone di Lima dalla fascia sinistra. A 9' dal termine Nicolas Pepe agguanta però i padroni di casa con un bel sinistro a giro.



Conquista invece il bottino pieno lo Strasburgo grazie al 2-1 sul Troyes penultimo in classifica. Vanno a segno Aholou e Blayac prima dell'inutile gol di Niane in pieno recupero.