Ligue 1: il Monaco vola in vetta, Guingamp stoppato in casa

In Francia non comanda più il Psg. Dopo il pareggio dei parigini nell'anticipo di venerdì e la vittoria del Bordeaux sul campo del Lione, nella quarta giornata della Ligue 1 il Monaco si prende il primo posto in classifica dopo il 4-1 rifilato a domicilio al Lille (a segno anche Glik, che si sblocca con la nuova maglia). La squadra di Jardim è al comando con 10 punti, un gradino sopra il Bordeaux al secondo posto e ora aspetta di vedere cosa combinerà il Nizza nell'attesissimo derby col Marsiglia.



La terza forza d'oltralpe è il Guingamp, che si fa fermare sull'1-1 dal Montpellier. Nelle altre gare primi successi stagionali per Nancy (2-0 sul campo del Lorient, che non ha ancora fatto un punto) e Angers (3-1 in casa col Digione), mentre il Nantes cade in casa 0-3 con il Metz e il Rennes batte 2-0 il Caen.