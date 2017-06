Ligue 1, il Monaco strapazza il Nizza: doppio Falcao, Balotelli in ombra

100 gol, nessuno nei cinque maggiori campionati europei ha segnato tanto. Il Monaco stende 3-0 il Nizza nell'anticipo della 23esima giornata e scappa in testa alla classifica distanziando Balotelli e compagni di tre lunghezze. Brutta partita per SuperMario, che sbaglia tanto, si nasconde e perde nettamente il confronto con il Tigre Falcao, autore di una doppietta.

La gara inizia subito su buoni ritmi, il Monaco fa la partita e i rossoneri provano a colpire in ripartenza: le occasioni migliori del primo tempo sono per i biancorossi, Germain scalda i guantoni di Cardinale, Glik ci prova di testa, ma all'intervallo è ancora 0-0. A inizio ripresa i padroni di casa spingono sull'acceleratore e sfondano: Mendy va via a sinistra e pennella un cross perfetto per la testa di Germain, che lasciato tutto solo dalla retroguardia ospite batte Cardinale per il più classico dei gol dell'ex. Il vantaggio mette le ali agli uomini di Jardim, che a sinistra trovano tantissimi spazi con Lemar e Mendy. Il terzino francese è scatenato e al 60' arriva il secondo assist per Falcao che in scivolata fa 2-0. Dopo un quarto d'ora di sbandamento il Nizza si ricompone e prova a riaprire la gara, Plea si divora un gol di testa e sulla ripartenza Falcao segna il gol numero 100 dei biancorossi e mette in ghiaccio la partita con un sinistro chirurgico. Nel finale palo clamoroso in acrobazia di Eisseryc, vince il Monaco 3-0 e va in fuga.



Il Psg, distante tre lunghezze dai rossoneri in classifica, proverà ad approfittare del ko di Balotelli e compagni sul campo del Digione (diretta tv esclusiva su Premium Sport 2 HD alle 20). I parigini non possono più sbagliare anche se devono far fronte a numerose assenze (Verratti, Trapp, Di Maria Munier e Pastore) che rendono non semplicissima la trasferta allo Stade Gaston-Gérard.