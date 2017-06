Ligue 1: il Monaco sogna con Lemar, l'erede di Martial

A Montecarlo sono tutti pazzi di lui: Thomas Lemar ci ha messo davvero poco per entrare nel cuore dei tifosi. Del resto, è davvero difficile non rimanere rapiti dai lampi di classe del giovane trequartista del Monaco, arrivato dal Caen nell'estate 2015, per circa 4 milioni di euro. Quasi la stessa cifra - balla un milione - sborsata dal club del Principato per convincere il Lione a cedere Anthony Martial, rivenduto al Manchester United per 50 milioni. E, visti i suoi numeri, lo stesso destino potrebbbe presto toccare a Lemar. Rispetto a Martial, il ventenne francese, originario della Guadalupa, è di certo meno attaccante, ma, in quanto a qualità, non ha nulla da invidiare all'asso dei Red Devils.



Da trequartista, in appoggio a una punta centrale, rende al meglio, ma anche come esterno alto sa fare male. Brevilineo e imprevedibile, dotato di un grande dribbling e di un tiro da fuori potentissimo. Chiedetelo a Costil, portiere del Rennes, rimasto pietrificato in occasione della rete del definitivo 3-0, firmata da Lemar nell'ultimo turno del campionato francese. Contro i bretoni, il gioiellino del Monaco ha segnato una doppietta, anticipata, qualche giorno prima, dal gol decisivo contro il Tottenham al suo esordio assoluto in Champions League. I tifosi monegaschi lo hanno già eletto loro idolo e, con lui in campo, sognano di tornare a trionfare in Ligue 1 e non solo.



Attualmente la squadra di Leonardo Jardim guida la classifica del campionato francese e, proprio domani affronterà il Nizza, secondo in classifica, in un autentico scontro diretto per il primo posto. La sfida verrà trasmessa in diretta esclusiva da Premium Calcio 5 a partire dalle 19:00. Non perdetevi il duello tra Lemar e Mario Balotelli!

Matteo Palmigiano