Ligue 1: il Monaco si rialza, esulta anche Ranieri

Dopo lo shock dello 0-4 contro il Nizza, riprende la corsa del Monaco in Ligue 1. La squadra di Jardim liquida lo Strasburgo, finisce 3-0 allo Stade Louis II con Falcao grande protagonista. Il colombiano serve l'assist con cui Lopes sblocca il match al 44' e poi firma la doppietta che arrotonda il risultato: prima si fa trovare pronto (anche se in netto fuorigioco, non ravvisato) sul cross di Jorge e poi approfitta dell'errato retropassaggio di Mangane per salire a quota nove gol in cinque partite e staccando nuovamente Cavani (che gocherà domani contro il Lione, diretta alle 21 su Premium Sport 2 HD). I campioni in carica salgono quindi a 15 punti e agganciano momentaneamente il Paris Saint Germain mentre è ancora notte fonda per lo Strasburgo, bloccato a quota 4 e penultimo davanti solo al Metz fanalino di coda ancora fermo a 0.



Esulta anche Ranieri, il Nantes vince di misura contro il Caen grazie al missile di Girotto che al 73' sfodera un gran destro alla distanza: il tiro prende un giro strano, quasi come la famosa punizione di Roberto Carlos in Brasile-Francia, e batte Vercoutre. Per i canarini quarto risultato utile consecutivo e sesto posto in classifica. Stesso risultato per Saint Etienne (in trasferta a Digione e Montpellier (sul campo del Troyes). Guingamp-Lilla unico 0-0 di giornata.