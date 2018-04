Ligue 1: il Monaco non sfonda, Lione secondo

Nella 35.a giornata di Ligue 1 il Lione batte 2-0 il Nantes al Groupama Stadium e vola al secondo posto in classifica a quota 72. I Canarini restano invece fermi a quota 46, a - 6 dal quinto posto, e vedono allontanarsi in maniera quasi definitiva la possibilità di agguantare la qualificazione alla prossima Europa League. Al 39' i padroni di casa, che in avvio avevano colpito una traversa con Traoré, sbloccano il match grazie a Depay: l'olandese riceve da Fekir e dal limite dell'area lascia partire un potente sinistro che non lascia scampo a Tatarusanu. Nella ripresa l'OL insiste e potrebbe raddoppiare ma Aouar colpisce un palo clamoroso di testa a porta praticamente vuota. Il raddoppio è soltanto rinviato perché al 68' Traoré sfrutta l'assisty di Depay e non sbaglia di sinistro mettendo al sicuro il risultato.

Grazie a questo successo Lione al secondo posto, perché il Monaco conferma il proprio periodo di crisi e si fa fermare a sorpresa sullo 0-0 casalingo dall'Amiens: se domani il Marsiglia sbanca il campo dell'Angers i campioni in carica vengono superati anche dalla squadra di Garcia ed escono dalla zona Champions League. Continua invece a lottare per l'Europa League il Nizza di Mario Balotelli, che segna e poi scatena un Far West nel pareggio per 1-1 sul campo dello Strasburgo che lascia i rossoneri al sesto posto da soli.

Le altre gare terminano tutte 3-1 per la squadra di casa: vittoria del Bordeaux sul Digione, del Lille sul Metz e del Troyes sul Caen.