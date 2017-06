Ligue 1, il Monaco ipoteca il titolo: Garcia, un punto prezioso

Adesso manca soltanto un punto. Il Monaco stende 4-0 il Lilla ed è ormai vicinissimo a strappare dalle mani del Psg (successo 5-0 sul campo del St. Etienne) il titolo di campione di Francia. Il Nizza già sicuro del terzo posto cade in casa con l'Angers (0-2), il Lione consolida il quarto posto passando 3-1 sul campo del Montpellier, mentre il Marsiglia di Garcia rimonta a Bordeaux (1-1) e mantiene quel punto di vantaggio sui girondini che gli consentirebbe di non giocare i preliminari di Europa League.

Tutto facile allo Stade Louis II per la capolista, che dopo 6 minuti è già in vantaggio grazie al 20esimo gol in campionato del Tigre Falcao e a fine primo tempo chiude di fatto i conti con Bernardo Silva, servito splendidamente da Mbappè dopo una giocata super. Nella ripresa arriva anche il 3-0 grazie alla doppietta personale di Falcao (altro assist di Mbappè), che risponde al Matador Cavani nel duello a distanza tra bomber, mentre il 4-0 è un'autorete.

La migliore stagione a livello personale dell'ex Napoli (35 gol solo in campionato) con ogni probabilità non servirà al Psg per confermarsi campione. Contro il St. Etienne, che mercoledì sera sarà ospite della probabilissima festa "scudetto" del Monaco, Cavani apre le marcature con un gran colpo di testa in avvio di gara e poi chiude i conti segnando il 3-0 a metà ripresa (il 2-0 e la rete del poker sono di Lucas, il quinto sigilo di Draxler).

Nelle altre gare delle zone nobili della classifica sconfitta indolore per il Nizza di Balotelli (0-2 in casa contro l'Angers), vittoria firmata Lacazette (25 in campionato) del Lione per 3-1 sul Montpellier e importantissimo pareggio per 1-1 dell'OM sul campo del Bordeaux (Gomis risponde a Rolan) che potrebbe significare qualificazione diretta all'Europa League per la squadra di Garcia.

Grande bagarre invece in coda. Il Nancy (32 punti) perde 2-0 in trasferta col Digione (36) ed è spacciato, al penultimo posto c'è il Bastia (34), che batte 2-0 il Lorient (35) e lo inguaia non poco: la prima delle salve è il Caen (36), sconfitto 1-0 dal Rennes, che è quartultimo a pari punti col Digione. Tutto rimandato agli ultimi, decisivi, 90 minuti.