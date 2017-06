Ligue 1, il Monaco è campione di Francia dopo 17 anni

Il Monaco è campione di Francia per l'ottava volta nella sua storia. La squadra di Jardim conquista matematicamente la Ligue 1 grazie al 2-0 sul St Etienne nel recupero della 31.ma giornata. I monegaschi interrompono un digiuno lungo 17 anni (l'ultimo titolo risaliva al 1999/2000) e pongono fine al dominio del Psg che aveva trionfato nelle ultime quattro stagioni.



L'uomo simbolo di questo successo è senza dubbio Kylian Mbappé, straordinario talento di 18 anni, autore del gol che ha sbloccato al Louis II al 19' su assist di Falcao, ritornato davvero ai livelli di un tempo dopo i gravi problemi fisici che ne hanno tormentato la carriera. I numeri testimiano la forza d'urto dei biancorossi: a una giornata dal termine della Ligue 1 sono 104 le reti realizzate in campionato e 156 in tutte le competizioni. Cifre incredibili frutto del lavoro non solo delle due punte (e di Germain, sempre pronto quando chiamato in causa: sua la rete del raddoppio nel recupero) ma di una formazione capace di creare occasioni a ripetizione e di praticare un calcio spettacolare.



Il 4-4-2 di Jardim si è rivelato un meccanismo perfetto con Bernardo Silva e Lemar mattatori sugli esterni insieme ai terzini iperoffensivi Sidibé e Mendy. In mezzo al campo le geometrie di Fabinho (e Moutinho) e forza fisica di Bakayoko hanno fatto il resto. C'è un po' di Italia in questa festa con Andrea Raggi, De Sanctis (secondo della garanzia Subasic) e l'ex granata Glik. Dalle parti di Parigi non resta invece che inchinarsi di fronte ai nuovi campioni.