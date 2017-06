Ligue 1, il Monaco acquista il Cercle Brugge

Il Monaco viaggia in testa alla Ligue 1 e ha ancora residue speranze di ribaltare il 3-5 subìto dal Manchester City in Champions League ma pensa già alla campagna acquisti. Solo che, diversamente dal solito, non punta a giocatori ma direttamente a una squadra intera: è arrivato l'ok del Cercle Brugge alla proposta francese di acquisizione della maggioranza del club.



"Il progetto fa parte della nostra strategia di sviluppo nell'ottica di trovare nuovi giovani talenti" fa sapere il Monaco che continua "i nostri talenti potrebbero fare palestra in Belgio e la tradizionale scuola belga potrebbe aiutarci a trovare nuove stelle". Al momento il Cercle Brugge (che nel palmares vanta tre scudetti e 2 coppe nazionali) milita nella seconda divisione tanto che il Monaco ha comunque precisato che "l'obiettivo è riportarlo il prima possibile in serie A".