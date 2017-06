Ligue 1, il Marsiglia va in Europa League. Retrocedono Bastia e Lorient

Nella 38.ma e ultima giornata di Ligue 1 il Marsiglia di Rudi Garcia batte 1-0 il Bastia, condannato alla retrocessione, e conclude il campionato al quinto posto qualificandosi in Europa League. Decide la rete di Gomis al 74'. Il Bordeaux, sesto in classifica, non va oltre l'1-1 sul campo del Lorient e ora deve sperare che l'Angers (2-0 al Montpellier) perda la finale di Coppa di Francia per la qualificazione europea. Sankhare illude l'undici di Gourvennec prima del pareggio di Le Goff: la squadra di Casoni retrocede in Ligue 2.



A salvarsi infatti è il Caen: il Psg (in vantaggio con Cavani e già sicuro della seconda posizione) viene raggiunto al 93' da Rodelin che regala un punto d'oro ai rossoblù. La terza squadra a salutare il massimo campionato francese è il Nancy che chiude superando 3-1 il Saint Etienne.



Il Monaco campione passa 3-2 a Rennes. Fabinho e Jemerson portano Jardim sul 2-0, Diakhaby su rigore prova a riaprire i giochi ma Jorge spegne le speranze di rimonta dei padroni di casa. Utile solo ai fini delle statistiche il sigillo di Diakhaby al 90'. Spettacolare 3-3 tra Lione e Nizza (già qualificato ai preliminari di Champions). I rossoneri rimontano per tre volte la formazione di Genesio: decisivo il penalty di Seri a tempo scaduto. Nelle altre gare sorridono Guingamp (1-0 al Metz) e Lille (3-0 sul Nantes) mentre finisce 0-0 la sfida tra Tolosa e Digione.