Ligue 1, il Marsiglia sfonda nel finale: Digione ko

Il primo anticipo (eccetto quello giocato due settimane fa dal Psg) della 31.ma giornata di Ligue 1 sorride al Marsiglia che batte 3-1 il Digione sul suo campo difendendo il terzo posto dal Lione e continuando a rimanere attaccato alla seconda piazza del Monaco. Un successo più faticoso del previsto anche se la partita si era messa nei giusti binari alla mezz'ora del primo tempo con il tap-in di Germain in anticipo su Rosier dopo assist di Payet.



I padroni di casa, che rimangono a metà classifica, sognano con Kwon che entra al 72' e in sessanta secondi trova il pari: bello il sinistro al volo poco dentro l'area sul cross di Haddadi. Ma il sogno del Digione svanisce all'88' quando Germain prolunga di testa l'angolo di Payet e trova Ocampos sul secondo palo, l'ex Milan segna il gol del nuovo sorpasso. La partita regala ancora emozioni: prima il rosso diretto a Yambere poi i due rigori assegnati all'Olympique, Payet si fa parare il primo per poi rimediare siglando il definitivo 1-3.