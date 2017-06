Ligue 1, il Lione cita in giudizio un 15 enne per un selfie

Il ragazzo che vedete nella foto ha solo 15 anni ed un'unica colpa: tifare troppo Lione, al punto da volersi scattare un selfie in campo durante una partita di Ligue 1. Lo strano caso che sta facendo discutere la Francia inizia subito dopo la quarta e ultima rete dell'Olympique contro il Digione, partita della 26.ma giornata del campionato francese finita 4-2. Lacazette firma il poker e un giovane ragazzo, non si sa ancora come, riesce ad entrare in campo e a scattare un selfie assieme all'attaccante francese e a Depay sul campo del Parc Olympique Lyonnais.



La cosa però non è andata giù al Lione che, per un problema di sicurezza (non si può scendere in campo durante un evento in corso), ha deciso di citare in giudizio il ragazzo. Dal canto suo, il 15enne non ha potuto che dire "Non ci ho pensato, ero talmente felice" ma ora finirà in tribunale.