Ligue 1, il Lione cade a Bordeaux: secondo posto a rischio

Nella 23.a giornata di Ligue 1 il Lione cade 3-1 a Bordeaux e vede a rischio il secondo posto in classifica in attesa dello scontro diretto di questa sera tra Marsiglia e Monaco (diretta tv esclusiva su Premium Calcio 1 alle 21).



La squadra di Poyet passa in vantaggio al 22' con De Preville, abile a battere di sinistro Lopes su assist di Meite. Cinque minuti più tardi Malcom si guadagna (fallo di Morel) e trasforma il calcio di rigore concesso da Letexier. Gli ospiti rientrano in partita al 44': Marcelo di testa supera Costil su corner di Felkir. Nel recupero della prima frazione Lopes atterra Poundje: secondo penalty per i padroni di casa che Laborde trasforma. Nella ripresa l'OL non riesce più a rialzarsi: il Bordeaux (in 10 dal 76' per il doppio giallo a Otavio) fa festa. Tre punti anche per il Lille (2-1 sullo Strasburgo).