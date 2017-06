Ligue 1, il Lione batte l'Angers e vola al quarto posto

Nell'anticipo della 35.ma giornata di Ligue 1, grande esclusiva di Premium Sport, il Lione passa 2-1 sul campo dell'Angers, si riscatta dopo la sconfitta casalinga contro il Monaco e scavalca momentaneamente il Bordeaux al quarto posto in classifica. Per la squadra di Genesio soltanto buone notizie in attesa dlle partite delle dirette concorrenti per l'Europa League.



Gli ospiti passano al 17' grazie a un goffo intervento di Letellier che fa carambolare un traversone dalla destra su Valbuena, autore quasi involontario del gol del vantaggio. Il portiere dei padroni di casa è colpevole anche in occasione della seconda rete di Fekir su punizione non irresistibile. Nella ripresa la formazione di Mouline accorcia le distanze grazie al colpo di testa di Ndoye al 49' su calcio d'angolo ma non basta ad evitare la quinta sconfitta consecutiva.