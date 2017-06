Ligue 1, il Bordeaux vince a Nantes

Dopo aver preso la squadra al penultimo posto della classifica e averla riportata nelle zone nobili del campionato, Sergio Conceicao sognava addirittura una storica qualificazione in Europa League per il suo Nantes (la vittoria del Psg in Coupe de la Ligue libera un posto per la sesta classificata della Ligue 1), ma a deludere le aspettative dell'ex Inter e Lazio ci ha pensato il Bordeaux di Gourvennec, che espugnando 1-0 il Beaujoire-Louis-Fonteneau consolida il quinto posto e prenota un posto nella prossima Europa League.

Partita molto sentita il derby dell'Atlantico e in campo si vede eccome: i falli sono tanti, le occasioni molte meno, ma comunque nel primo tempo ad essere più pericolosi sono gli ospiti e la prima frazione si chiude sullo 0-0 solo grazie a un paio di grandi interventi di un Dupe ispiratissimo. Nelle ripresa Conceicao prova a vincerla inserendo Toure e Pardo, ma appena il Nantes si sbilancia viene punito: un ingenuo errore in impostazione a metà campo llibera una prateria per il contropiede di Kamano, che al limite dell'area serve Sankhare bravo a fulminare Dupe con una gran sassata. Il gol subito è un macigno per gli uomini in maglia gialla, che nel finale ci provano ma non riescono a costruire l'occasione giusta per acciuffare un pari che comunque non sarebbe servito a molto in ottica europea.