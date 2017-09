Ligue 1, il Bordeaux batte 1-0 il Tolosa e vola al secondo posto

Nell'anticipo della 6.a giornata di Ligue 1, grande esclusiva di Premium Sport, il Bordeaux passa 1-0 sul campo del Tolosa e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica a quota 12 a pari merito con il Monaco. A decidere è il gol di Malcom.



TOLOSA-BORDEAUX 0-1 (cronaca e tabellino)



I padroni di casa si rendono pericolosi dopo pochi secondi: Costil si oppone alla conclusione ravvicinata di Jean salvando i suoi. Il gioco resta constantemente in mano alla squadra di Dupraz: Toivonen di testa va vicino al bersaglio grosso. Gli ospiti provano a reagire ma non riescono a impensierire mininamente Lafont, di fatto mai impegnato nella prima frazione. Al contrario Costil è chiamato a un'altra grande parata sul destro di Delort mentre vede uscire lo stacco aereo dello sciupone Toivonen.



Nella ripresa la formazione di Gourvennec cambia decisamente atteggiamento: De Preville e Lerager costringono Lafont al doppio intervento. I girondini prendono campo mentre il Tolosa non appare più in grado di costruire azioni pericolose. Così al 69' l'equilibrio viene rotto da Malcom: il numero 7 lascia partire un gran sinistro da fuori che vale l'1-0. Il Bordeaux controlla senza troppi patemi fino al 90' ed esulta per un successo fondamentale.