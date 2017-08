Ligue 1, Guingamp-Psg 0-3, Neymar gol e assist al debutto

"Contro il talento di un uomo, il valore del gruppo". Il Guingamp è sceso in campo così contro il Psg nel gran giorno di Neymar: tutti con la maglia numero 10, dietro la schiena un aggettivo al posto dei cognomi, da "irriducibile" a "generoso". Una risposta geniale, a suo modo, che ha trovato un perfetto corrispettivo in campo per un tempo. Poi, però, capita che i singoli decidano. E il 3-0 finale si spiega così. A modo suo, appunto, O Ney entra in tutti i gol: mette pressione allo sciagurato Ikoko per l'autorete che sblocca il match, regala a Cavani un assist d'oro, mette il sigillo con la rete che bagna il debutto, col Matador che ricambia il favore.



Erano 18.378 gli spettatori della partita col Psg, un record storico: la squadra si chiama ufficialmente "En Avant de Guingamp", ovviamente Kombouaré, che a Parigi ha vinto tanto da giocatore e non granché da allenatore (una coppa nazionale prima che arrivassero i soldi del Qatar) bada soprattutto a tenerla arroccata dietro, senza alzare il pressing, ma neppure facendo catenaccio.



Tra le tante stelle a disposizione Emery preferisce l'equilibrio del 4-3-3, con Verratti, Thiago Motta e Rabiot a centrocampo, Di Maria, Cavani e Neymar davanti. Per oltre mezz'ora, il Psg fa una fatica bestiale a rendersi pericoloso, poi sale in cattedra Neymar con due-tre guizzi da fuoriclasse autentico: l'assist per il colpo di testa di Marquinhos (traversa clamorosa), una palla d'oro per Cavani che controlla bene ma non conclude, un filtrante meraviglioso per Dani Alves che spreca e nel mezzo anche un'azione personale chiusa con la richiesta di un rigore che non c'era.



È il preludio a una ripresa quasi monocorde: il primo squillo è del Guingamp con un tiro da fuori, poi è solo Psg anche se il risultato si sblocca in modo clamoroso perché Ikoko avrebbe tempo e modo per fare qualunque cosa sulla pressione di Neymar e sceglie la peggiore: retropassaggio al portiere e palla dentro. Quello che segue è delizia: prova a partecipare alla festa anche Di Maria, senza successo. Del resto è il giorno di O Ney. E, quando gioca centravanti, è sempre il giorno di Cavani.