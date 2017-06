Ligue 1, Guingamp-Nancy 1-0: Privat gol, Diagne espulso

Difficile, forse impossibile, ma il Guingamp ci crede ancora. Almeno ci prova. La rincorsa all'Europa dei bretoni continua grazie a Sloan Privat, uno che negli ultimi 4 mesi aveva giocato in tutto 20 minuti, divisi in due spezzoni. Mancava dal 29 gennaio per un problema agli adduttori e al rientro in campo l'attaccante ha deciso la sfida col Nancy (1-0) segnando il gol partita al 14' del secondo tempo.



Il Guingamp sale dunque a quota 41 punti scavalcando temporaneamente Rennes e Angers, balzando all'ottavo posto della Ligue 1 e salendo a -5 da Marsiglia e Bordeaux, appaiate in quinta posizione. Il Nancy resta terzultimo e si lecca le ferite provocate da Diagne che ha lasciato la squadra in dieci al 27' del primo tempo per un fallo su Briand: certamente durissima la sua entrata in tackle, certamente severa la decisione dell'arbitro che lo ha espulso e ha condizionato il resto della gara.