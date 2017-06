Ligue 1, Guingamp-Monaco 1-2: Glik e Fabinho per tornare in vetta

Continua a volare il Monaco di Leonardo Jardim, che dopo il grande spettacolo offerto all'Etihad in Champions, si rituffa sul campionato vincendo una partita fondamentale sul difficile campo del Guingamp, che in casa aveva già fermato Psg e Nizza. I biancorossi vincono meritatamente 2-1 grazie al gol a metà primo tempo dell'ex Torino Glik (bravo ad aprire il piattone in mischia) e al rigore trasformato nel finale da Fabinho con un delizioso cucchiaino. Inutile per i padroni di casa il gol, seppur bellissimo, di Didot, che arriva troppo tardi per sperare in una rimonta.

Con questi tre punti Falcao e compagni (impressionante ancora una volta la prova di Mbappe, che da subentrato ha cambiato la partita conquistandosi il rigore della sicurezza) tengono a distanza di sicurezza il Nizza, vittorioso ieri in rimonta sul Montpellier, in attesa del posticipo di domenica sera tra Marsiglia e Psg (in diretta alle ore 21.00 su Premium Sport 2 HD con la telecronaca di Luca Gregorio e il commento tecnico di Giuseppe Incocciati).

Nelle altre gare del sabato importante vittoria esterna del Bordeaux, che espugna 3-2 il campo del Lille e si porta ad un solo punto di distanza dal Lione quarto in classifica, netto successo per 3-0 dell'Angers sul Bastia, che comunque resta penultimo visto il contemporaneo ko del Lorient sul campo del Rennes (1-0). Chiude il quadro il pareggio per 0-0 tra Nancy e Tolosa.