Ligue 1, gioiello di Depay: Psg sconfitto a Lione

Il Paris Saint Germain, dopo la scorpacciata di gol contro il Digione, perde 2-1 sul campo del Lione e incappa nella terza sconfitta stagionale in campionato: una doccia fredda per la squadra di Emery che va sotto, recupera lo svantaggio, rimane in 10 per oltre mezz'ora della ripresa e viene sconfitta proprio al 94'.



L'Olympique passa dopo soli due minuti con la punizione-beffa di Fekir: l'intuizione è geniale ma Areola proprio non difende il suo palo. La reazione parigina è furiosa, Cavani tra l'8' e il 18' sfiora il pareggio poi alla mezz'ora brutto scontro Mbappé-Lopes con l'attaccante costretto ad uscire in barella sostituito da Draxler. Proprio quando il Lione pensa di poter andare negli spogliatoi in vantaggio arriva la grande azione di Rabiot conclusa ancor più splendidamente da Kurzawa al volo: arriva il pari.



Nella ripresa, dopo il rosso a Dani Alves, i padroni di casa provano a spingere sull'acceleratore ma Areola si riscatta due volte: prima sul tentativo di Diaz e nel finale su quello di Cornet. Il portiere parigino, però, non può nulla sulla clamorosa botta da fuori di Depay al 94' che decide la partita. Il Psg rimane comunque a +8 proprio dal Lione, secondo in classifica davanti al Marsiglia.

TRIS DEL MONACO Il Monaco non sbaglia in casa contro il Metz: il successo finale per 3-1 consente alla squadra di Jardim di portarsi al quarto posto a un punto di distanza dal Marsiglia. I biancorossi sbloccano con Jorge nel recupero della prima frazione: il brasiliano va in gol con un gran sinistro da fuori dopo la parata di Kawashima su Falcao. L'estremo difensore lascia i compagni in 10 al 50' per fallo da ultimo uomo e i campioni di Francia in carica ne approfittano per allungare: Ghezzal al 67' firma il raddoppio con uno spettacolare mancino a giro. Gli ospiti rientrano in partita con Niane al 72' (stacco aereo) ma a 9' dalla fine Rony Lopes deposita in rete (assist di Fabinho).