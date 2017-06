Ligue 1, Garcia ha firmato per il Marsiglia

Finita la pausa forzata per Rudi Garcia, il francese è pronto a tornare a casa. L'ex allenatore della Roma è il nuovo tecnico del Marsiglia: ha firmato un contratto di tre anni fino al 2019. Garcia, che ha sostituito Franck Passi (12 punti in 9 partite nonostante un lieve miglioramento dei risultati nelle ultime settimane) era ancora sotto contratto con i giallorossi fino al 2018 ma si è liberato dal vincolo, facendo risparmiare a Pallotta circa 10 milioni lordi.



Garcia sarebbe stato sponorizzato direttamente dall'ex dg della Roma Franco Baldini, molto amico del proprietario del Marsiglia McCourt, e avrà molto lavoro da fare per una squadra al momento ferma al dodicesimo posto nel campionato francese. Per lui debutto rovente, domenica sera contro il Psg. Un ritorno in patria per Garcia, che dopo l'esperienza al Le Mans, aveva già guidato con successo il Lille (uno scudetto e una coppa vinta) dal 2008 al 2013.



Ma la "colonia giallorossa" non si limiterebbe a Garcia, visto che a Marsiglia cercano anche un direttore sportivo: e a Garcia farebbe piacere tornare a lavorare con Walter Sabatini, da poco svincolatosi dalla Capitale.

IL TWEET DEL MARSIGLIA