Ligue 1, Falcao-gol: il Monaco sorride. Il Nizza di Balo risale

Dopo il clamoroso tonfo del Psg, il Monaco di Jardim batte 1-0 l'Angers e torna alla vittoria dopo tre giornate. Ai biancorossi bastano al 2' per sbloccare il match e fare bottino pieno: Falcao incorna alla perfezione sul traversone da destra di Sidibé. Con questi tre punti i Campioni di Francia in carica sorpassano momentaneamente al secondo posto con una lunghezza di vantaggio sul Marsiglia di Garcia (impegnato domenica sera in trasferta contro il Montpellier) e a -9 dalla testa della classifica.



Sorride ancora il Nizza. I rossoneri, reduci dal successo esterno a Tolosa, si ripetono all'Allianz Riviera piegando 3-1 il Metz. Plea apre le danze al 26' risolvendo di sinistro un'azione confusa ma al 29' gli ospiti pareggiano grazie al pregevole colpo di testa di Roux. La squadra di Favre fatica e tuttavia nella ripresa trova il nuovo vantaggio: punizione di Balotelli e deviazione involontaria di Niakhate. Gli Aquilotti allungano ulteriormente e chiudono i giochi al 71': il destro potente di Saint-Maximin (deviato da Assou-Ekotto) si infila all'angolino.



Si avvicina alle zone alte della classifica il Rennes (2-0 all'Amiens) mentre nella parte medio bassa della graduatoria il Guingamp supera di misura il Troyes e il Lille si aggiudica lo scontro salvezza con il Tolosa (1-0).