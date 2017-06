Ligue 1, Evra batte Balotelli: Garcia al quinto posto

Posticipo di Ligue 1 che sa di Serie A quello tra Marsiglia e Nizza. La squadra di Rudi Garcia batte i rossoneri 2-1 al Velodrome e sale al quinto posto in classifica superando il Bordeaux e mantenendo 5 punti di distanza dal Lione quarto. OM in vantaggio nel primo tempo con il colpo di testa di Gomis, a inizio ripresa arriva il pareggio di Balotelli (al 15esimo centro in campionato), poi nel finale è decisivo il primo gol francese dell'ex Juve Evra.

Partita bellissima nel primo tempo al Velodrome, con il Nizza che parte in quarta. Dopo tre minuti palo pieno di Ricardo Perreira, l'OM è distratto in difesa, la squadra di Favre gioca benissimo in ripartenza e poco prima del quarto d'ora colpisce un altro clamoroso palo interno con Dalbert. In avvio in campo ci sono solo i rossoneri, quando Garcia perde Thauvin costretto a uscire dopo un duro scontro con Balotelli la gara sembra scritta e invece... E invece il Marsiglia si scuote, Sanson si divora il vantaggio da due passi (miracolo di Cardinale) e poi Gomis sigla il vantaggio staccando di testa da corner e mettendo a segno il suo 18esimo gol in campionato. Nonostante l'1-0 la partita non cambia di molto, il Marsiglia soffre tantissimo dal lato di Evra, quasi tutte le occasioni per i rossoneri nascono da destra, ma Pele tiene a galla i suoi con un paio di belle parate e si va al riposo coi rossoneri sotto.

La ripresa ricomincia con il Nizza in avanti e dopo un paio di minuti i rossoneri passano: punizione dalla trequarti a pescare Baysse, palla messa in mezzo per Balotelli, che da due passi non può sbagliare e fa 15 in campionato (solo il terzo in trasferta). Gomis risponde subito a SuperMario ma trova un grandissimo Cardinale a dirgli di no, poi la partita, complice la stanchezza dei giocatori, perde un po' di ritmo. Payet ci prova su punizione, poi è bravissimo a gettarsi nello spazio e ad ispirare per Evra, che arriva di testa sul cross rasoterra dell'ex West Ham e alla sua nona presenza trova il primo gol in Ligue 1. Il Nizza prova a reagire, ma i padroni di casa si difendono con ordine e portano a casa tre punti fondamentali per la corsa all'Europa League. Per Balotelli e compagni prima sconfitta dopo 12 risultati utili consecutivi, il secondo posto del Psg rimarrà solo un sogno.