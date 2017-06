Ligue 1, Emery duro con Ben Arfa: "Non sei Messi"

Ben Arfa-Emery, il rapporto è ai minimi termini. L'avventura dell'ex Nizza al Paris Saint Germain non è iniziata nel migliore dei modi, tanto che l'ala francese è già stata esclusa tre volte dalla lista dei convocati, giocando poco più di 150 minuti complessivi. A tal proposito, l'Equipe ha raccolto un retroscena, un duro scontro tra Emery e lo stesso Ben Arfa: "Non sei Messi" gli avrebbe detto il tecnico spagnolo, rincarando poi la dose: "Se tu fossi Messi, non dovrei dirti niente, andresti in campo e sapresti cosa fare. Ma non sei in grado di vincere le partite da solo".



Qualche giorno fa l'agente di Ben Arfa è intervenuto in merito allo scarso minutaggio del suo assistito: "Emery è un tecnico duro, i suoi allenamenti sono duri e quando dice che Hatem non si allena bene, io mi metto a ridere perché non è assolutamente vero". Se le cose dovessero continuare così, probabile un addio a gennaio con il Milan (che ci aveva già pensato in estate) con le antenne sempre drizzate verso Parigi.